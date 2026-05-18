“Voy a decirle hasta siempre”: Periodista Vilma Ibarra anuncia fin de 'Hablando claro'

La periodista Vilma Ibarra anunció este lunes el cierre definitivo de Hablando claro, programa radial que acumula 25 años de historia entre sus distintas etapas.

La comunicadora indicó que el último espacio saldrá al aire el próximo 5 de junio.



Durante una intervención en vivo, Ibarra explicó que la determinación surgió tras un proceso de reflexión personal y familiar.

​“Es una decisión que acompaña con mi familia, mis más íntimas convicciones y necesidades y requerimientos de vida”, manifestó.

La periodista señaló que llegó el momento de concluir uno de los proyectos más importantes de su carrera profesional.

​“No le voy a poner una pausa. Le voy a decir hasta luego, hasta siempre, a un empeño de mi vida que ha sido fundamental”, expresó.

Ibarra recordó que Hablando claro tuvo una primera etapa entre 1995 y 1998. Posteriormente, regresó hasta consolidarse durante 19 años en su versión actual. El espacio suma 25 años dentro de una carrera periodística de 43 años.

“Cuando lo mide como un cuarto de siglo, le parece mucho más de mi carrera profesional”, afirmó.

La comunicadora describió el programa como una pasión y una fuente de propósito. Además, citó una reflexión del actor Harrison Ford sobre el significado de ambas palabras.



“La pasión te da alegría y el propósito te da sentido”, recordó al explicar el vínculo que mantuvo con el espacio radial.





Ibarra también agradeció el respaldo recibido por colegas cercanos durante los últimos años. Reconoció que enfrentó etapas complejas tanto en el ámbito profesional como personal.

​“Sin duda, los últimos años han sido los difíciles”, sostuvo.

La comunicadora señaló que el contexto reciente incluyó ataques hacia sectores de la prensa que mantienen posiciones independientes.