"Volvimos a nacer": La historia que unía a los periodistas Roy Solano y Christian Montero

Por Susana Peña Nassar | 28 de junio de 2022, 13:30 PM

Tras la muerte de Roy Solano, el periodista Christian Montero, uno de los suceseros de Telenoticias, recordó un episodio que vivió junto a su colega y amigo, hecho con el que bromeaban cada vez que se topaban en la calle.

El 19 de diciembre de 2009, en Cervantes de Cartago, ambos comunicadores viajaban en un vehículo y cayeron a un guindo. El aparatoso accidente fue un gran susto para los dos: a Solano le dejó una chichota en la frente y a Montero un par de costillas fisuradas, un codo quebrado y raspones.

Desde entonces, los dos periodistas conmemoraban el 19 de diciembre como el día "en que volvieron a nacer".

"Nunca supimos si es que la calle estaba mojada, si es que hubo un derrame de aceite o qué pasó, lo cierto es que el carro nos derrapó y nos fuimos a un guindo. Fueron segundos que se me hicieron una eternidad. Yo recuerdo oír los quejidos de Roy, donde se iba golpeando. Cuando paró el carro, abrí los ojos, escuché a Roy lamentarse y lo primero que le dije fue 'mae, estamos vivos'. Lea también Nacional Sentidos mensajes inundan las redes sociales tras muerte de Roy Solano Amigos, compañeros de trabajo y colegas compartieron algunas anécdotas que vivieron con el comunicador, quien falleció a los 56 años.

"Cuando estaba fuera del carro, no sé ni cómo, le pregunté ''mae, Roy, ¿se puede mover? ¡Salga!', porque el carro quedó inclinado sobre un costado. Nada más recuerdo que, cuando Roy sacó un brazo, lo hice jalado, me lo eché al hombro, no sé ni cómo, porque era bastante grande, y salimos del carro", recordó Montero.

Esta fue una de las anécdotas compartidas, este martes, como parte del homenaje para Roy Solano, quien tenía 27 años de trabajar en Repretel. Los sentidos mensajes inundaron las redes sociales.

"Desde entonces, cada 19 de diciembre, de 2009 para acá, la recordábamos como la fecha de nacimiento, fecha en la que volvimos a nacer. Literalmente fue así, eso era para que nos matáramos. Cuando sacaron el carro, la grúa tiró 80 metros de línea para sacarlo. Siempre que nos veíamos en algún lado, yo les decía 'si algún día Roy les ofrece ir a algún lado, no vayan, es malísimo para manejar'. Se moría de risa", concluyó el periodista de Telenoticias.

Por medio de un pase en vivo desde la redacción, los periodistas de Noticias Repretel se despidieron de Roy Solano, quien falleció a los 56 años tras casi tres semanas de estar internado en el Hospital Calderón Guardia.