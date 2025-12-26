Voluntarios llevaron abrigo, tamales y café a habitantes de la calle en Navidad

En la víspera de Navidad, un grupo de voluntarios salió a las calles de San José para compartir con las personas en condición de calle, ofreciéndoles abrigo, ropa, tamales y café caliente en medio de la fría noche.

La iniciativa, que se realiza cada año, benefició a cerca de 150 personas. Mientras la mayoría de familias celebraban la Nochebuena en sus hogares, los voluntarios se dedicaron a atender a una de las poblaciones más vulnerables y olvidadas por la sociedad.

Henry Garita, organizador de la actividad, destacó la importancia de este gesto solidario: “Año con año se ha hecho, más o menos 150 personas se les pudo dar alegría. Agradecemos a la Policía Municipal de San José, que siempre se suma a colaborar. Fue una bendición de Dios, todos los que ayudamos lo hacemos de corazón, una gran experiencia poder servir a la gente de la calle y que sean escuchados”, expresó.

La entrega contó con el apoyo de los oficiales José Alvarado y Jonathan Otarola, quienes colaboraron en la seguridad y distribución de los alimentos y abrigos.