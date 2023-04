Voluntarios de distintas partes del país reactivarán búsqueda de Keibril en Cartago

“Quiero que la gente de Costa Rica sepa que no perdemos la fe. Muchos dicen 'se ven muy tranquilos, no se ven afectados', pero claro que lo estamos. En el corazón de cada persona sabemos el dolor que cargamos, pero no perdemos la esperanza. Somos personas que, a pesar de los errores, creemos en Dios y tenemos la fe puesta en el Señor, de que Keibril está bien y que va a volver”, añadió.