Volcanes Irazú y Turrialba registran temperaturas mínimas de 3 grados

Un marcado descenso en las temperaturas se ha percibido en las últimas horas en varias zonas del país. Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este fenómeno se debe a la influencia de una masa de aire seco sobre Costa Rica.

Las temperaturas mínimas alcanzaron los 3 grados Celsius en sectores como el volcán Irazú y el Turrialba, mientras que en otros puntos, como Rancho Redondo en Goicoechea o La Unión de Cartago, se mantuvieron alrededor de los 10 grados.

El especialista del IMN, Pablo Solano, explicó: “Se han presentado entre 3 y 8 grados Celsius cerca de la Cordillera Volcánica Central, especialmente en puntos altos como el volcán Turrialba e Irazú, incluso en el volcán Poás. En Cartago y cerca de las montañas se registraron mínimas entre 10 y 14 grados Celsius”.

Este escenario confirma la presencia de condiciones frías en las zonas altas del país, lo que obliga a la población a tomar precauciones, especialmente durante las noches y madrugadas.