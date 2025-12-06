Volcanes Irazú y Turrialba registran temperaturas mínimas de 3 grados
En Rancho Redondo de Goicoechea y algunas zonas de Cartago las temperaturas llegaron a los 10 grados.
Un marcado descenso en las temperaturas se ha percibido en las últimas horas en varias zonas del país. Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este fenómeno se debe a la influencia de una masa de aire seco sobre Costa Rica.
Las temperaturas mínimas alcanzaron los 3 grados Celsius en sectores como el volcán Irazú y el Turrialba, mientras que en otros puntos, como Rancho Redondo en Goicoechea o La Unión de Cartago, se mantuvieron alrededor de los 10 grados.
El especialista del IMN, Pablo Solano, explicó: “Se han presentado entre 3 y 8 grados Celsius cerca de la Cordillera Volcánica Central, especialmente en puntos altos como el volcán Turrialba e Irazú, incluso en el volcán Poás. En Cartago y cerca de las montañas se registraron mínimas entre 10 y 14 grados Celsius”.
Este escenario confirma la presencia de condiciones frías en las zonas altas del país, lo que obliga a la población a tomar precauciones, especialmente durante las noches y madrugadas.