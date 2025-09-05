Volcán Tenorio se remoza con nueva infraestructura para turistas

El Parque Nacional Volcán Tenorio, en Guanacaste, ya cuenta con mejor infraestructura para los turistas.

Consiste en un moderno módulo para la recepción de visitantes, baterías de baños renovados, una tienda y un área de primeros auxilios, todo esto en 626 metros cuadrados de construcción.

Ahora los turistas podrán visitar más tranquilos “los teñideros” de aguas turquesas, la biodiversidad y las vistas panorámicas del volcán inactivo.

Según datos recientes de los administradores del Parque Nacional Volcán Tenorio, en el primer semestre se registró el ingreso de 100 mil turistas.

Se trata de la tercera aérea silvestre protegida más visitada del país.

La inversión fue de ₡524 millones de colones.