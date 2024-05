Vocero del Poder Judicial defiende estrategia de redes sociales inspirada en Día de Star Wars

El Poder Judicial defendió la estrategia de redes sociales que lo motivó a cambiar su imagen y utilizar frases de la conocida saga cinematográfica de Star Wars.

Los posteos se llevaron a cabo este sábado, en el marco de la celebración del Día de Star Wars, una festividad internacional inspirada en la similitud entre la famosa frase "Que la Fuerza te acompañe" ("May the Force be with you" en inglés) y "May the Fourth", que se traduce como "Cuatro de Mayo" en español.

Según explicó Alonso Mata, encargado de comunicación de la institución, la acción de este sábado es parte de un esfuerzo más amplio que vienen realizando desde marzo, con el objetivo de establecer una relación más estrecha con los usuarios en redes sociales.

"Hoy, como es el 4 de mayo, aprovechamos para hacer un paralelismo de la frase 'la Fuerza te acompaña' en nuestro caso 'La Justicia y la Democracia'. Esta fecha se conmemora a nivel mundial, incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho publicaciones", explicó Mata.

La publicación generó todo tipo de reacciones, incluyendo fuertes críticas a la labor de la institución.





“Hicimos la publicación temprano y ya ha habido más de 400 reacciones; la mayoría han sido positivas. Claro, por supuesto, como parte de un sistema democrático, también hay quienes han hecho críticas, pero a todos les hemos respondido, y además hemos aprovechado para brindarles información”, dijo Mata al respecto.

Sobre la campaña, explicó que desde marzo relanzaron las redes sociales del Poder Judicial, con una serie de cambios tanto en forma como en contenido. "Buscamos una forma más estética y más interactiva. En el contenido nos basamos en responder la pregunta '¿Qué le sirve a usted el Poder Judicial?' para el ciudadano".

Como parte de la iniciativa, Mata señaló que constantemente suben videos explicativos sobre las funciones y servicios del Poder Judicial, así como infografías y enlaces del podcast donde ofrecen información.

"Nuestra visión es hablarle al ciudadano, decirle cómo le sirve el Poder Judicial, ya que muchas personas no han interiorizado que además de ser un poder de la república, también puede resolver conflictos a través del Poder Judicial".

En el marco de este nuevo estilo, han buscado momentos específicos donde pueden incluir elementos de la cultura pop para acercarse a diferentes públicos, como se dio precisamente con la estrategia de este sábado.

