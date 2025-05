¿Vive Costa Rica en el Viejo Oeste por la inseguridad?

El 26 de marzo pasado se presentó el caso más reciente. Un conductor de plataformas digitales abrió fuego contra un hombre que en apariencia intentó asesinarlo y lo mató.

Los hechos tuvieron lugar en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez de Cartago y marcan un episodio más en el que el blanco de un ajusticiamiento responde al ataque.

Presuntamente, ese fue el caso en un doble homicidio ocurrido la madrugada del 8 de marzo anterior.

El director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, rechazó ahondar en detalles sobre esos hechos, al aducir que están en cursos las pesquisas.

Estos enfrentamientos son parte de una dinámica de enfrentamientos entre bandas que se disputan plazas para la venta de drogas y otras actividades ilícitas.

Surge entonces la duda de si esos conflictos pueden escalar a matanzas, como la que cobró 22 víctimas entre el 6 y 7 de marzo pasados en Guayaquil, al oeste de Ecuador.

"El problema de Ecuador recrudeció hace aproximadamente seis años y creo que ellos tenían similares problemas a los de nosotros. Si nosotros no tomamos acciones, muy pronto veremos eso en nuestro país replicado", consideró en conversación con este medio el fiscal general Carlo Díaz.

Entre los siglos XIX y XX, Estados Unidos fue escenario de una serie de enfrentamientos en el marco de la expansión de su frontera hacia la costa del océano Pacífico. La recopilación de estos es conocida históricamente como el Viejo Oeste.



La búsqueda de oportunidades y progreso para la burguesía blanca y los desposeídos en ese contexto derivó en enfrentamientos, producto del deseo de control territorial de diferentes actores, así como el desplazamiento de culturas ancestrales y la opresión de los pueblos originarios.



Allá no había autoridades, ni orden. En ese sentido, cada quien imponía su ley.

"En Costa Rica yo espero que no hayamos llegado a ese punto, que la ley todavía se respete. Pero sí hemos visto un irrespeto de grupos criminales hacia la policía, hacia los valores más sagrados del costarricense. Por ejemplo, no matar menores de edad, inclusive bebés, no matar a mujeres inocentes... eso se ha venido perdiendo el respeto y de pronto también algún tipo de irrespeto con respecto a la policía como tal.

"Ya llegar a los extremos del Viejo Oeste aquí en Costa Rica, de momento no. Todavía hay leyes, todavía hay cierto control territorial, que se está, de alguna forma, afectando en algunos lugares calientes del país, donde sí vemos que hay una mayor proclividad de los grupos criminales de tratar de imponer sus propios mandatos. Pero al estilo del Viejo Oeste, yo pienso que todavía no", señaló Rándall Zúñiga.