Visitantes del Planetario disfrutan al observar Venus y estrella Régulo

En estas noches despejadas en el cielo son visibles de manera especial un planeta y una estrella. Los visitantes del Planetario de la Universidad de Costa Rica tienen la oportunidad de observar al planeta Venus y a la estrella Régulo, de la constelación de Leo.



El Planetario está de fiesta, pues cumple 21años desde su creación y para celebrarlo fuera de sus instalaciones coloca dos enormes telescopios que disfrutan niños y grandes.



Erick Sánchez del Planetario explica que el planeta Venus es visible al este al anochecer y muy cerca está la estrella Régulo, lo que llaman una conjunción.



Por su parte, Angélica Herra disfrutó la visita gratuita al planetario y luego de hacer fila para poder observar desde el enorme telescopio, comentó que fue una experiencia maravillosa ver el cielo con este instrumento; además de que es una oportunidad para traer a los niños que están de vacaciones y que por un rato dejen a un lado las pantallas y el celular.



Durante estos días habrá más "Telescopiadas": jueves, viernes y sábado de 6 de la tarde a 8 de la noche. La entrada es gratuita, el Planetario se ubica en la Ciudad de la investigación de la Universidad de Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca.

