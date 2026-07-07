Nota elaborada por Bernal Fonseca.

La presencia del embajador de Japón, Hironobu Ishibashi, en Costa Rica, en el seminario internacional de karate Kyokushin, reafirmó el respaldo del Gobierno japonés a las iniciativas que promueven y preservan su legado cultural en territorio costarricense.

La actividad reunió a destacados maestros y practicantes de esta disciplina, considerada una de las expresiones más representativas de las artes marciales japonesas.



Un encuentro que fortalece los lazos culturales



Como parte de su agenda, el embajador sostuvo una reunión con Kancho Shokei Matsui, sucesor de Sosai Masutatsu Oyama y máxima autoridad mundial del karate Kyokushin. Durante el encuentro se intercambiaron impresiones sobre la importancia de fortalecer el intercambio cultural entre Japón y Costa Rica, así como el papel que desempeñan las artes marciales en la transmisión de valores como el respeto, la disciplina, el esfuerzo y la superación personal.



Posteriormente, el diplomático participó en la inauguración oficial del seminario junto a Kancho Matsui, Shihan Katsuito Gorai, Shihan Isobe y el Sensei Navarro, marcando el inicio de una jornada de formación técnica y crecimiento para practicantes de diferentes países.

Visita de embajador japonés fortalece lazos culturales a través del karate Kyokushin.





Más que un deporte, un puente entre culturas









La visita del embajador representa un reconocimiento al trabajo que realizan organizaciones y academias dedicadas a difundir la cultura japonesa a través del karate Kyokushin.

Más allá de la práctica deportiva, esta disciplina transmite principios profundamente arraigados en la tradición japonesa, promoviendo la formación integral de sus practicantes y fortaleciendo el entendimiento entre culturas.

El respaldo de la representación diplomática también pone en evidencia la relevancia que tienen estos espacios como escenarios de intercambio cultural, donde el deporte se convierte en una herramienta para estrechar relaciones internacionales y generar vínculos duraderos entre ambos países.

Visita de embajador japonés fortalece lazos culturales a través del karate Kyokushin.





Un compromiso con la cooperación cultural









La participación del embajador de Japón en este evento refleja el interés por continuar impulsando actividades que acerquen a la sociedad costarricense a las tradiciones japonesas. Acciones de este tipo fortalecen la cooperación bilateral y contribuyen a que Costa Rica continúe consolidándose como un referente regional en la promoción de expresiones culturales provenientes de Japón.









La visita no solo destacó la importancia del karate Kyokushin como patrimonio cultural vivo, sino que también reafirmó el valor de la diplomacia cultural como un mecanismo para construir puentes de entendimiento, respeto y colaboración entre las naciones.