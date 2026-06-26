Virus respiratorio sincitial provoca aumento de emergencias en Hospital de Niños

El virus respiratorio sincitial ya provoca un incremento de pacientes en Emergencias del Hospital de Niños (HNN).

El centro médico reportó el fin de semana pasado 15 menores de edad con complicaciones de salud por este virus.

Carlos Jiménez, director del HNN, recordó que el sincitial es el virus que causa el pico de infecciones respiratorias cada año, y también la mayoría de fallecimientos en recién nacidos.

El hospital va encaminado hacia el pico de la mano de la época lluviosa, por lo que piden a los padres tomar medidas de prevención como el lavado de manos y la vacunación.

El país cuenta con la vacuna contra el virus sincitial que se aplica en los establecimientos de salud del Seguro Social en embarazadas de entre 32 y 36 semanas. Dicha dosis transmite defensas al bebé para evitar complicaciones por el virus al nacer.

Más detalles en el video adjunto de Telenoticias.