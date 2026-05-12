Virus que causa más muertes en recién nacidos ya es el cuarto de mayor circulación

El virus sincitial respiratorio, el que más muertes causa en los recién nacidos, ya es el cuarto de mayor circulación en Costa Rica, según reportes del Ministerio de Salud.

Lydiana Ávila, especialista del Hospital de Niños, alertó que las lluvias que ingresarán al país durante las próximas semanas aumentarán los casos en el centro médico.

"Nosotros sabemos que con la entrada de las lluvias aumenta la circulación de este virus. Es el que históricamente, a nivel de Pediatría, nos ha llenado el Hospital de Niños, los hospitales regionales y los servicios de emergencias", explicó.

Actualmente, el Ministerio de Salud reporta 52 casos, superado solo por el adenovirus, la influenza y el rinovirus.

Los médicos recuerdan que, desde junio anterior, el país aplica la vacuna contra este mortal virus en los establecimientos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).