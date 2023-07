¿Vio este avión escoltado? Autoridades explican qué hacía en cielo tico

El funcionario aclaró que este tipo de vuelos escoltados son parte de trámites regulares y acuerdos bilaterales que se llevan a cabo con otros países de manera periódica. Se trata de sobrevuelos y vuelos oficiales de naciones amigas, los cuales no representan ninguna amenaza de invasión o ataque, según aseguró Miranda.



El subdirector de Aviación Civil destacó que estos vuelos no son de naturaleza militarizada, ya que no transportan armamento a bordo.