Vino, elegancia y solidaridad: regresa Wine Sensations a beneficio del Hogar Siembra

El Costa Rica Country Club será sede de la XVII edición de Wine Sensations, una exclusiva velada enogastronómica que reunirá a más de 400 amantes del vino y a 10 destacadas casas importadoras del país, con el objetivo de recaudar fondos para el Hogar Siembra.

Según explicaron los organizadores, Wine Sensations se distingue por su enfoque solidario: todo lo recaudado será destinado a este albergue transitorio que acoge a niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años, víctimas de abuso sexual, remitidas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El evento se realizará este jueves 20 de noviembre a las 7:00 p. m. y contará con más de 100 etiquetas de vinos íconos, premium y ultra premium, seleccionados bajo una estricta regla de calidad impuesta por la organización.

Cada casa comercial participante dispondrá de un stand para presentar lo mejor del Viejo y Nuevo Mundo vitivinícola.

Diengo Chou, sommelier y asesor enogastronómico del evento, adelantó que los asistentes recibirán como obsequio una copa de cristal marca Spiegelau para la degustación, además de disfrutar de un menú gourmet incluido en la entrada.

“Como novedad, tendremos una cata magistral dirigida por la Escuela Argentina de Sommeliers (EAS), con expertos nacionales e internacionales, y una cata a ciegas patrocinada por PROINSA, a cargo de La Escuela del Vino”, dijo Chou.

Las entradas tienen un valor de $130 y pueden adquirirse en línea a través del sitio oficial del Hogar Siembra: www.hogarsiembra.org.

También están disponibles mesas corporativas para 10 personas, ideales para empresas que deseen apoyar la causa y disfrutar de una experiencia sensorial única.

Para más información puede visitar el Facebook Hogar Siembra.