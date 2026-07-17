Viernes de Recopa: Saprissa y Herediano disputan trofeo en el Fello Meza

El Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa se enfrentarán este viernes a las 8 p. m. en el Fello Meza por la Recopa.

El Team llega como campeón de la Supercopa y los morados tras ser los ganadores del Torneo de Copa.

Los florenses se impusieron el pasado domingo 1-0 a la Liga en la Supercopa con un gol de tiro libre de Elías Aguilar y ganó el pase a este partido.

Las entradas se pueden adquirir aquí y los precios van desde los ₡4.000 hasta los ₡10.000.

La Recopa es el último escalón antes del inicio del Torneo de Apertura 2026, que será el viernes 24 de julio.