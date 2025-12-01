Vientos moderados continuarán afectando al país en este inicio de semana

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, para esta semana se mantendrán los vientos alisios moderados.



Este fenómeno se prevé principalmente en el norte del país, con la particularidad del aumento en el contenido de la humedad superficial.



En el Valle Central podrían mantenerse los vientos alisios de la época y las bajas temperaturas.



Mientras que en la zona del Caribe pronostican un aumento de la nubosidad con posibilidad de lluvias.

