Vientos de casi 100 km/h y lluvias continuarán en el país, advierte IMN

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes, así como en los próximos días, se mantendrán condiciones ventosas y lluvias en distintos sectores del país, con ráfagas que alcanzan velocidades cercanas a los 100 km/h.



De acuerdo con el reporte de la meteoróloga Gabriela Chinchilla, durante la mañana se presenta cielo despejado en la vertiente del Pacífico y en parte del Valle Central. En contraste, en Limón y la Zona Norte, los vientos alisios arrastran nubosidad ocasional, generando condiciones de cielo parcialmente nublado y lloviznas.



Para el resto de la jornada, la institución prevé que los vientos alisios continúen acelerados, especialmente en el Valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas, debido a la persistencia de altos valores de presión atmosférica sobre la cuenca del Caribe.

"Se mantendrán vientos alisios fuertes en el Valle Central y Pacífico Norte, con ráfagas previstas entre 40 km/h y 80 km/h y máximos cercanos a 100 km/h en las cordilleras, en particular en el norte de Guanacaste", señaló Chinchilla.

<span id="selectionBoundary_1776096633575_23636362720309045" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



La incursión de nubosidad desde el Caribe provocará lluvias de manera ocasional y con menor intensidad hacia Cartago y sectores montañosos del Valle Central.



En cuanto al Pacífico Central y Sur, se espera nubosidad dispersa en horas tempranas, asociada a núcleos nubosos cercanos a las costas. Durante la tarde, en estas regiones se pronostican aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica.



Por su parte, en el Pacífico Norte se mantendrán condiciones mayormente despejadas durante gran parte del día.

"Los últimos análisis indican el aumento en la saturación de los suelos en la Zona Norte, Caribe, así como en el Pacífico Sur, debido a las lluvias de los últimos días.

"Lo anterior incrementa la vulnerabilidad de incidentes en zonas propensas. Se debe de prestar mucha atención ante la presencia de ráfagas fuertes en el Pacífico Norte, Golfo de Nicoya y Valle Central", agregó Chinchilla.

Hasta el momento, Limón es la provincia que registra inundaciones; entre las comunidades más afectadas figuran Pueblo Nuevo, Envaco, La Colina, Cieneguita y Villa del Mar 1, donde se reportaron daños.