Vientos alisios provocan aguaceros en la mayor parte del país

Los vientos alisios acelerados están generando lluvias y aguaceros en diversas regiones del país durante este fin de semana, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).



Según el IMN, la combinación de vientos alisios intensificados y condiciones de inestabilidad en la atmósfera alta ha provocado un cambio significativo en el tiempo.

"Durante la mañana de este sábado se registraron lluvias y aguaceros acompañados de tormenta en las regiones del Caribe y la Zona Norte, con proyección hacia el Valle Central y las cordilleras de Guanacaste y Talamanca.

"En las últimas seis horas, se reportaron acumulados de entre 30 y 50 milímetros de lluvia en la provincia de Limón, principalmente en el Caribe Sur, mientras que en las llanuras de la Zona Norte los montos alcanzaron alrededor de 30 milímetros", indicó el IMN.

El pronóstico indica que los vientos continuarán con ráfagas de entre 30 km/h y 50 km/h en el Pacífico Norte y el Valle Central, con máximos superiores a 70 km/h en las cordilleras de Guanacaste y Talamanca.

<span id="selectionBoundary_1765649948166_22586567527744827" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Para este fin de semana, se prevé que las lluvias persistan con intensidad variable en las regiones del Caribe. En la Zona Norte, las precipitaciones serán moderadas.



En el Valle Central se espera el ingreso constante de lluvias débiles y lloviznas, tanto en sectores montañosos como en partes bajas, especialmente durante la mañana y la noche.

Por su parte, en el Pacífico Central, Pacífico Sur y la península de Nicoya se pronostican aguaceros aislados acompañados de tormenta durante la tarde, los cuales podrían extenderse hacia las zonas costeras durante la noche.

