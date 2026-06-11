¿Vienen más aumentos en los combustibles? Esto prevé Recope para las próximas semanas

El precio de los combustibles en Costa Rica se ha movido con fuerza durante este 2026, con ajustes que golpean el bolsillo de los consumidores.

El ajuste más reciente se dio el pasado 2 de junio, cuando el litro de la gasolina Súper subió ₡20 para ubicarse en ₡753, mientras que el de Regular aumentó ₡8 y quedó en ₡756, según los precios aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Este ajuste llega poco después de uno de los incrementos más fuertes del año, ocurrido en abril, cuando los combustibles tuvieron un salto de más de ₡100. En ese momento, la gasolina Súper pasó de ₡630 a ₡733, la Regular de ₡625 a ₡748 y el Diésel de ₡564 a ₡716, reflejando la presión del mercado internacional del petróleo por el conflicto de Medio Oriente.

La presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Karla Montero, explicó que parte de lo que hoy pagan los consumidores responde a hechos que ocurrieron meses atrás.

“El conflicto en Irán empezó más o menos a mediados de febrero… El principal efecto tarifario lo empezamos a ver hasta mayo debido al rezago del proceso regulatorio", aseveró.

Ese desfase, añadió, hace que los cambios internacionales no se reflejen de inmediato en el país. “El procedimiento que tiene Aresep para establecer las tarifas dura aproximadamente dos meses”, recalcó Montero.

¿Cuánto más podrían subir los precios?

Los ajustes recientes generan dudas sobre cuánto más podrían incrementarse los precios, considerando que el mercado internacional se mantiene volátil. Esta semana, el barril se ha mantenido entre los $95 y $97.

En 2022, con la reacción de los mercados energéticos a la guerra entre Rusia y Ucrania, en Costa Rica se llegó a pagar más de ₡1.000 por litro de gasolina. La pregunta es si ese escenario podría repetirse.

Según Recope, el mercado petrolero sigue reaccionando a lo que ocurre en Medio Oriente, donde cualquier noticia puede mover los precios. Y aunque el litro ya ronda los ₡753, la jerarca descartó que el país esté frente a un escenario similar al de 2022.

“Ahorita tenemos solo un factor de esos al alza. Tenemos una ventaja con el tipo de cambio, que está más de 200 colones por dólar por debajo respecto al 2022 y eso ha contenido el impacto”.





También destacó que precios de flete estables y ajustes acumulados a favor del consumidor impactan positivamente.

“Ahorita estamos en un escenario mucho más favorable… No estamos previendo que lleguen a los precios del 2022”, recalcó la jerarca.

La jerarca también señaló que los acercamientos entre Estados Unidos, Irán y posibles negociaciones de paz han influido en el comportamiento reciente del mercado, lo que genera movimientos, pero con la sensación de que los mayores impactos en precio ya habrían ocurrido.

“Lo que estamos viendo es volatilidad… Van a haber meses de aumentos y meses de rebajas, pero no con el impacto que vimos en mayo. Lo que esperamos es que sean variaciones más pequeñas”, explicó.

Finalmente, Montero añadió que, por ahora, el petróleo se ha movido en un rango entre $90 y $110 por barril, dependiendo de las noticias internacionales, y que lo esperado es una estabilización gradual del mercado.



