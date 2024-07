Videos íntimos en el trabajo: ¿A qué me expongo?

En los últimos días, trascendió un video íntimo del jugador del Club Sport Cartaginés, Jeikel Venegas, en el que se observan las instalaciones del estadio José Rafael “Fello” Meza y la nueva camiseta del equipo brumoso.



El futuro de Venegas dentro del equipo es incierto, aunque surge una inquietud: a nivel laboral, ¿a qué se expone una persona que graba videos de este tipo en su lugar de trabajo?



Teletica.com conversó con tres especialistas en Derecho Laboral. Los abogados coinciden en que el centrocampista o cualquier colaborador que publique material íntimo que afecte la imagen de su lugar de trabajo, puede recibir sanciones, incluso ser despedido sin responsabilidad patronal. Sin embargo, todo depende de las pruebas que se tengan y la gravedad del contenido.

​"La conducta del jugador puede tener repercusiones disciplinarias y puede llegar hasta el grado del despido, depende de las circunstancias y al contrato laboral, que muchas veces impone al trabajador reglas de comportamiento que debe seguir. Estas pautas de comportamiento no solo rigen dentro de las canchas, también dentro del recinto de trabajo, en este caso el estadio, y cuando se utilizan herramientas de trabajo, como la camiseta del equipo. Las sanciones se deberán realizar en un periodo de un mes, ya sea que ocurra la difusión de contenido íntimo o que el jefe se dé cuenta de la situación", resaltó el licenciado Fabián Gamboa.

"Yo no he visto los videos, solo tengo una información muy general que ha sido publicada en redes. Creo que cada persona tiene el derecho de difundir, en su intimidad, a su pareja, videos, fotografías o el contenido que ellos deseen. Aparentemente, estos videos se grabaron en el estadio, que es su lugar de trabajo, y además se ve al jugador utilizando la camiseta del equipo, lo cual expone el nombre del equipo y hasta los patrocinadores que aparecen en la camiseta. Independientemente de la hora del día en que esto ocurrió, podría aplicarse una sanción disciplinaria. Sobre el despido, es una posibilidad que no descarto, pero dependerá de todas la pruebas que se lleguen a analizar", añadió la abogada Paola Gutiérrez.