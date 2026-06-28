Videos captan filas masivas de extranjeros en control migratorio de salida del Juan Santamaría

Una saturación inusual en el flujo de pasajeros generó intensas aglomeraciones durante el mediodía de este sábado en el área de control migratorio de salida del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS).

A través de videos difundidos en redes sociales, usuarios reportaron filas masivas de ciudadanos extranjeros que aguardaban para completar sus trámites de egreso del país, describiendo esperas prolongadas.

Ante esta situación, la Dirección General de Migración y Extranjería confirmó ante consultas de Teletica.com que la saturación obedeció a una coincidencia masiva y simultánea en las frecuencias aéreas.



"Lo que sucedió hoy es que en la franja del mediodía llegaron entre 15 y 20 vuelos simultáneos, que traían aproximadamente de 2.000 a 3.000 personas. En esta época inicia la temporada alta, lo que hace que se muevan muchísimas personas", explicó Omer Badilla, director de Migración. El jerarca institucional enfatizó que el cuerpo policial activó los protocolos de contingencia de forma inmediata apenas se detectó el cuello de botella en la terminal aérea. "En cuanto nos alertaron, se reforzó con personal adicional. En poco tiempo se controló el flujo migratorio", afirmó el director, quien además defendió que el tiempo de duración no excedió los estándares establecidos. Consultado sobre el riesgo de que las escenas de saturación se repitan durante este domingo, Badilla se mostró optimista: "Los sábados son los días más concurridos. Esperamos para mañana un menor movimiento que hoy".

Por su parte, la empresa AERIS, gestora interesada del aeropuerto, aseguró que la situación respondió a un asunto puntual de la gestión de Migración.

No obstante, la administración de la terminal confirmó a este medio que para esta hora la situación ya estaba bajo control.

​