Video: Venado aprovecha cierre de Ruta 32 para pasearse por la carretera

Mientras la Ruta 32 permaneció cerrada, un venado temazate aprovechó para caminar y alimentarse a la orilla de la vía, según captaron las cámaras de Telenoticias.

El hecho ocurrió en el sector del Zurquí, a unos dos kilómetros del peaje hacia Guápiles.

Esta especie, también conocida como venado cabrito o venado de montaña, es la segunda especie de venado que habita en Costa Rica, además del venado cola blanca.

El Parque Nacional Braulio Carrillo es uno de los principales hábitats de esta especie en el país.

