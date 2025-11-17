EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Video: Venado aprovecha cierre de Ruta 32 para pasearse por la carretera

El hecho ocurrió en el sector del Zurquí, a unos dos kilómetros del peaje hacia Guápiles.

Por Telenoticias Redacción 16 de noviembre de 2025, 18:51 PM

Mientras la Ruta 32 permaneció cerrada, un venado temazate aprovechó para caminar y alimentarse a la orilla de la vía, según captaron las cámaras de Telenoticias.

El hecho ocurrió en el sector del Zurquí, a unos dos kilómetros del peaje hacia Guápiles. 

Esta especie, también conocida como venado cabrito o venado de montaña, es la segunda especie de venado que habita en Costa Rica, además del venado cola blanca.

El Parque Nacional Braulio Carrillo es uno de los principales hábitats de esta especie en el país.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas