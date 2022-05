Video: Vecinos bloquean rotonda de El Coyol exigiendo mejoras en la vía

30 de mayo de 2022, 7:02 AM

“Coyol presente, no al bacheo, no más promesas”: con este lema un grupo de vecinos bloqueó la rotonda de El Coyol, la mañana de este lunes, en protesta por el mal estado de las vías.

Según indicaron algunos manifestantes a Telenoticias, la molestia viene desde hace mucho tiempo por las presas y huecos en la calle.

"Tenemos años de estar esperando que la carretera la arreglen, el dinero está, pero las autoridades no lo está usando. Esas calles son solo huecos, y puros bacheos que no sirven, entonces hoy el pueblo se levanta porque ya hemos hecho de todo y la alcaldesa no hace nada", dijo Ricardo González, vecino.