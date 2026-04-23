Video: Universitarios también se tiran a las calles en Heredia

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) salió a las calles de Heredia este miércoles para protestar por el congelamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En las imágenes se observa a los manifestantes desplazándose desde San Pablo de Heredia hacia las instalaciones de la UNA. La medida de presión genera un fuerte congestionamiento vial en la zona, especialmente por ser hora pico, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas.

Por su parte, estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) tomaron el edificio de la Rectoría, donde quebraron vidrios y realizaron grafitis en las paredes, como muestra de su descontento por el fracaso de las negociaciones relacionadas con el FEES.

La Rectoría de la UCR emitió un comunicado en el que instó a resguardar la integridad de las personas y proteger la infraestructura universitaria.

Además, reiteró su defensa del FEES y su oposición a cualquier recorte presupuestario que afecte la educación superior pública. La institución reafirmó su respeto al movimiento estudiantil y su disposición al diálogo en condiciones adecuadas.