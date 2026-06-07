Video: Torbellino daña histórico edificio del INCOP en Puntarenas

Un torbellino causó daños estructurales en el histórico edificio de la Capitanía del Puerto, ubicado en el muelle 8 frente al Paseo de los Turistas en Puntarenas, la mañana de este domingo.

De acuerdo con los videos compartidos, los principales daños se registraron en el techo, que fue desprendido en varias secciones y cayó hasta la calle.

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) informó que el gerente general, Jason Carranza, se trasladó al sitio para realizar una valoración preliminar de los daños y coordinar las acciones necesarias para atender la emergencia.

“Además, personal de la institución ejecuta labores de resguardo y traslado de equipos y mobiliario con el fin de evitar mayores afectaciones. Se aclara que no se reportan personas lesionadas ni afectadas”, indicó la entidad.

También se reportaron daños en los locales del Paseo de los Turistas, así como en otros puntos del parque.

La Antigua Capitanía de Puerto, construida en 1930, fue un puesto de vigilancia que permitía observar el mar hacia la Isla San Lucas y otras islas del golfo. En 1994, el edificio fue declarado Patrimonio Arquitectónico de la Provincia de Puntarenas.

Condiciones climáticas adversas

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las condiciones climáticas inestables se mantendrán durante todo este domingo.

Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que el sábado se contabilizaron 11 incidentes por inundación, principalmente en los cantones de Sarapiquí, Upala, Pococí y Guatuso. Los Comités Municipales de Emergencia permanecen activos y en monitoreo constante de las comunidades.

En Liberia, se mantiene un albergue temporal con dos adultos mayores, mientras que la CNE da seguimiento al crecimiento de ríos en la Zona Norte.