Video: Techos de parque industrial en El Guarco salen volando por torbellino

Varios techos del parque industrial ubicado en El Guarco, Cartago, salieron volando debido a un torbellino.

El fenómeno ocurrió este martes en horas de la tarde, y quedó registrado en múltiples videos, que muestran láminas de zinc por los aires, en medio de los gritos de las personas presentes (ver imágenes adjuntas).

De hecho, en las grabaciones se logran apreciar algunos cortocircuitos y sonidos similares a explosiones, relacionados con el tema del tendido eléctrico.

La Cruz Roja Costarricense informó que, hasta el momento, no hay reporte de personas heridas por este evento, que tuvo una corta duración.

“Estamos enfrentando fuertes vientos que están provocando que los techos de algunas viviendas se desprendan, lo que representa un serio riesgo para las personas y para el tendido eléctrico. Les pedimos a todas las familias que eviten salir si no es necesario y que no se acerquen a techos sueltos, láminas o cables caídos. Estos pueden generar accidentes graves.



“Si en su comunidad ocurre una emergencia, no intente intervenir por cuenta propia. Por favor, llame de inmediato al 9-1-1 para que la Cruz Roja y los cuerpos de emergencia puedan llegar con rapidez y atender la situación de forma segura”, dijo la benemérita institución.