Video: Techo sale volando y cae sobre hombre en Grecia
La emergencia, que dejó a esta persona gravemente herida, se dio por los fuertes vientos que afectan a buena parte del país.
Un hombre resultó herido de gravedad, este martes, luego de que le cayera encima un techo que se desprendió de una casa, producto de los fuertes vientos que afectan a buena parte del país.
La emergencia ocurrió a eso de las 9:30 a. m. en el cantón alajuelense, cuando un torbellino destechó parte de una vivienda y lanzó por los aires láminas de zinc y otros materiales.
La víctima, quien se encontraba junto a un vehículo que estaba estacionado en la vía pública, quedó debajo de la estructura y fue auxiliado por otros vecinos del lugar.
La Cruz Roja lo trasladó en condición urgente al hospital local.
“El torbellino arrancó la mitad del techo de la cochera grande y lo tiró a la calle. Me contaron que un carro que iba pasando una lámina le cayó encima y le quebró un espejo, un parabrisas y le dañó una puerta.
“Parece que otra lámina le cayó a un carro que estaba parqueado y parece que un muchacho, que algo le estaba haciendo al carro, una lámina lo golpeó y lo hirió, la Cruz Roja vino y se lo llevó para el hospital pero, gracias a Dios parece que no pasó a más”, explicó Edén Arias, dueño de la vivienda afectada.
Los fuertes vientos de las últimas horas han alcanzado velocidades por encima de los 100 kilómetros por hora.