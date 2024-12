Video: Sobreviviente del accidente de Pico Blanco deja el hospital y celebra Año Nuevo con su familia

Entre aplausos y ovaciones de pie, el personal del Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS) despidió este martes a Paola Amador, la única sobreviviente del trágico accidente de avioneta ocurrido el 26 de noviembre en Pico Blanco, que dejó cinco víctimas fatales.

Tras sobrevivir de milagro, la mujer de 31 años podrá comenzar el 2025 rodeada de sus seres queridos. Amador fue dada de alta del hospital este 31 de diciembre a las 3:45 p.m.

Su estado de salud es estable, y después de recibir las intervenciones necesarias, continuará su proceso de recuperación mediante citas de seguimiento y terapias especializadas.

“El día de hoy, Paola podrá recibir el Año Nuevo junto a sus seres queridos, gracias a su valentía, al esfuerzo de los profesionales de la Red de Servicios de Salud y a las atenciones brindadas bajo el amparo del Seguro de Riesgos del Trabajo”, expresó el director de Servicios de Salud del INS, doctor Kenneth Rojas.

Amador es madre de dos niñas de cuatro y cinco años.



El accidente



El siniestro ocurrió cuando la aeronave Cessna matrícula TI-GER se estrelló en la cumbre del cerro Pico Blanco, en Escazú. Paola, atrapada entre los escombros, fue rescatada horas después del accidente.

"Si no llega el primer muchacho, yo no amanezco", relató a su abuelo, Gerardo Segura, quien pudo conversar con ella en el Hospital San Juan de Dios tras su rescate. Paola comentó que, de no haber sido localizada por dos baquianos a las 8:30 p.m., probablemente no hubiera sobrevivido.

Los rescatistas indicaron que Paola presentaba hipotermia e hipotensión al momento del rescate. La primera intervención consistió en mantener su calor corporal hasta estabilizarla.

El trágico accidente dejó cinco víctimas mortales: el piloto, capitán Mario Miranda Ramírez (40 años), Ruth Pamela Mora Chavarría (27 años), Jean Franco Segura Prendas (28 años), Gabriela Calleja Montealegre (64 años) y Enrique Castillo Incera (56 años).

​