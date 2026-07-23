Video: Sarapiquí sigue afectado por lluvias e inundaciones

﻿Video de portada cortesía de STV Sarapiquí TV.

﻿Las lluvias continúan afectando distintos secto﻿res de Sarapiquí, en Heredia, mientras más de 300 personas permanecen en albergues debido a las inundaciones registradas en la zona.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó este jueves sobre condiciones inestables en la vertiente del Caribe y la Zona Norte del país. Las lluvias mantienen en alerta a las autoridades por el riesgo de nuevos desbordamientos de ríos y quebradas.

Durante las últimas seis horas se registraron acumulados de entre 20 y 50 milímetros. Los máximos alcanzaron entre 60 y 85 milímetros en sectores como Horquetas, Sarapiquí, Montaña Sagrada, Pococí y Cariari.





El pronóstico del IMN indica que las lluvias continuarán durante las próximas horas en el Caribe y la Zona Norte. También existe posibilidad de tormentas ocasionales y acumulados de hasta 70 milímetros en periodos de seis horas.

Las autoridades mantienen especial vigilancia en las cuencas del Caribe, la Zona Norte y el Pacífico Sur. Estas regiones presentan niveles de saturación de hasta 95%.

Esta condición aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos. También puede provocar un incremento en los caudales de ríos y quebradas pequeñas.





Los cuerpos de emergencia mantienen monitoreo constante en comunidades de Sarapiquí. La vigilancia se concentra en sectores con antecedentes recientes de inundaciones.

El IMN recomendó a la población mantener precaución en zonas propensas a inundaciones y ante posibles tormentas eléctricas. También pidió atención ante fuertes vientos, capaces de provocar caída de ramas, árboles, tendido eléctrico y otros objetos.

Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales del IMN y a seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

Teletica.com solicitó una actualización de datos sobre personas en albergues e incidentes por lluvias a la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y a la Cruz Roja Costarricense. Al momento de publicación de esta nota, la consulta sigue en trámite.