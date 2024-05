Video: Reveladoras imágenes sobre embalses Arenal, Reventazón, Cachí y Pirrís

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mostró imágenes de cómo están los embalses Reventazón, Arenal, Cachí y Pirrís.

En las tomas puede apreciar cómo la falta de agua llega a niveles de preocupación para las autoridades, por lo que comenzaron la activación del protocolo requerido.

A continuación, puede ver los videos suministrados por el departamento de prensa del ICE.

Embalse Arenal (entre las provincias de Alajuela y Guanacaste):

Cachí (cantón de Paraíso, provincia de Cartago):







Pirrís (entre los cantones de Tarrazú y León Cortes, provincia de San José):

Reventazón (cantón de Siquirres, provincia de Limón):

Sin apagones



El ICE informó que no va a realizar apagones este martes, pero ya las autoridades han comunicado que se anunciará diariamente sobre el estado de la situación y si habrá o no cortes en el servicio.



¿Qué ha permitido que este lunes y martes no haya racionamientos? La institución indicó que la mejoría en las reservas nacionales de energía, la producción de las plantas a filo de agua, el aumento en el viento y las compras en el Mercado Eléctrico Regional permitieron aplazar el inicio de los apagones.