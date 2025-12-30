Video: Policía tuvo que intervenir por zafarrancho en Concejo Municipal de San Ramón

Este lunes la sesión del Concejo Municipal de San Ramón acabó con un bochornoso zafarrancho que necesitó de la intervención de la policía municipal de ese cantón alajuelense.

El acto terminó entre gritos y empujones luego de que el presidente municipal, Hermilink Chinchilla, intentara dirigir la sesión pese a estar suspendido de su cargo gracias a una medida cautelar que se aprobó en medio de la investigación que se lleva en su contra por presunta violencia política y acoso sexual.

Vecinos y regidores protestaron por la presencia del dirigente en la sala (ver video adjunto de Telenoticias).

“Ese señor no reconoce la ley y la norma, ignora una medida cautelar que está tipificada en nuestro sistema jurídico y evidencia que él quiere imponerse a toda costa. Es muy delicado, así como la lamentable posición de una persona que ha sido suspendida por acoso sexual y la violación al reglamento de violencia política contra la mujer, es bastante delicado.

“Vamos a seguir luchando por el respeto a la normativa, las leyes, la jurisprudencia y el Código Municipal”, aseguró Alejandro Segura, regidor ramonense.

Consultado, Chinchilla aseguró a Telenoticias, vía WhatsApp, que él no ha sido sometido a una investigación que respete el debido proceso y que actuará en los tribunales de justicia contra las personas que lo increparon ayer durante la sesión del Concejo.

Los actos en San Ramón se suman a otros registrados recientemente en concejos municipales de Montes de Oca y otros cantones alajuelenses.