Video: Padre Sergio revela la razón detrás de su visita al hospital

El padre Sergio Valverde, director de la Asociación Obras del Espíritu Santo y una de las figuras más queridas por su labor social en Costa Rica, aclaró este viernes, en un video, la razón de su reciente hospitalización.

En el mensaje, grabado en la construcción de dos torres que servirán como albergue para jóvenes en riesgo social, el sacerdote se muestra rodeado de niños y agradece las muestras de cariño recibidas durante su ausencia (ver adjunto).

Explicó que su malestar se debió a algo que comió, lo que le provocó dolor estomacal durante día y medio. Por esta razón, acudió a la Clínica Bíblica, donde lo atendieron durante la madrugada.

“Como llegué en la madrugada, me dijeron que mejor me quedara porque estaba muy deshidratado. Y aprovecharon para hacerme unos exámenes que no me había hecho desde hace cinco años”, señaló.