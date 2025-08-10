Video: Observe el meteoro que iluminó el cielo tico esta madrugada

Durante las primeras horas de este sábado, un fenómeno luminoso sorprendió a quienes se encontraban despiertos en la madrugada.

Una cámara de seguridad ubicada en el centro de Moravia registró la caída de un objeto procedente del espacio, identificado por expertos como un bólido, un tipo de meteoro de gran tamaño y luminosidad.

Estos cuerpos celestes, a diferencia de los meteoros comunes, pueden llegar a iluminar el cielo de tal forma que, por algunos segundos, la noche parece convertirse en día.

En este caso, aunque no se trató de uno de los más grandes, el bólido fue lo suficientemente brillante como para ser visible en dirección suroeste de San José. (Ver nota adjunta de Telenoticias)

Según el experto consultado, la posición de la Luna —en fase de luna llena— indica que el evento ocurrió después de las 3:00 a.m.