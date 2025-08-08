Video: Niño trasplantado de dos pulmones salió del hospital y tuvo gran recibimiento en casa

Este viernes, el niño que fue trasplantado de dos pulmones fue dado de alta en el Hospital Calderón Guardia y tuvo un gran recibimiento en su regreso a casa (ver videos adjuntos).

El reencuentro con familiares y allegados fue muy emotivo, ya que el menor tenía seis meses de estar internado en distintos centros médicos.

Videos enviados a Teletica.com por la mamá del paciente muestran cuando la ambulancia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) llegó a Siquirres, tras un largo viaje desde San José. Una vez en su hogar, una calurosa bienvenida esperaba al pequeño: no faltaron globos, carteles con mensajes de apoyo y muchos aplausos.

“El regreso de mi hijo fue un éxito, fue una gran bendición. Todos los doctores despidiéndose de él desde que nos montamos en la ambulancia hacia Siquirres, donde nosotros vivimos, fue muy bonito. Hubo muchas personas esperándolo con globos, gritándole ‘bienvenido’.

“Desde el 1° de febrero estaba internado: primero en el hospital de Guápiles; después fue trasladado, el 5 de febrero, al Hospital Nacional de Niños (HNN); en abril lo trasladaron para el Calderón, a cuidados intensivos, donde semanas atrás le hicieron el trasplante”, contó la madre del niño a este medio.

La compleja cirugía se realizó tras una severa neumonía que destruyó el tejido pulmonar del infante, con una necrosis y formación de cavidades anormales. Incluso, durante 70 días tuvo que estar conectado a una máquina ECMO, que bombea y oxigena la sangre fuera del cuerpo de la persona, lo que permite que los órganos reales “descansen” y se recuperen. Sin embargo, no hubo respuesta positiva al tratamiento.

Los médicos del HNN decidieron coordinar con los del Calderón Guardia, donde la experiencia en el desarrollo de ECMO es más fuerte y, además, cuentan con mayor recurso de Enfermería para el abordaje de los asegurados. Por último, pesó la posibilidad de que ahí pudieran garantizarle el reemplazo de sus pulmones dañados, como finalmente ocurrió.

“Ya estamos en casa, dándole gracias a Dios, ha sido un logro, un milagro, todo este proceso; la operación fue un éxito, una gran bendición, la verdad. Con el regreso, estamos muy contentos y agradecidos con el Hospital Calderón Guardia, con todos los médicos, los especialistas, por el esfuerzo que han hecho, esa gran labor que hicieron sobre mi hijo”, concluyó la mamá del trasplantado.



