Video: Niño tico es nombrado jefe de Policía por un día en Nueva Jersey

“El proceso de nacimiento de Jaimito fue bastante complicado, fue muy difícil quedar embarazada de él, tuve pérdidas antes de eso, fue un embarazo muy normal, relativamente, pero el parto fue muy complicado.

"Cuando llegué al Calderón Guardia yo tenía el cordón umbilical extremadamente corto y no lo sabía, entonces duré desde las 4 de la tarde hasta la 1 a. m. pujando y pujando, mi niño no salía hasta que llegó un doctor, se me montó encima del estómago, me lo apretó tres veces y salió mi hijo, cuando salió ya estaba todo morado, se había quedado sin oxígeno, estaba muerto, lo revivieron por casi un minuto gracias a Dios, él revivió y lo tuvieron internado por una semana, por varias otras complicaciones que tenía”, expresó Wong.