Video muestra qué dijo papa León XIV a pareja tica que pidió su bendición

Un matrimonio costarricense recién casado vivió un emotivo encuentro con el papa León XIV durante su visita al Vaticano.

En un video difundido en redes sociales, se observa el momento en que Juan Carlos, uno de los recién casados, espera a que se le acerque el pontífice y le comenta que son de Costa Rica. El Papa, sorprendido, respondió con entusiasmo: “¡Ahhh Costa Rica!”.

Aprovechando la ocasión, Juan Carlos le pidió un mensaje para el país, ante la creciente violencia y agresión que enfrenta la sociedad costarricense. León XIV respondió con un llamado a la paz: “Todos estamos en manos de construir puentes de paz y reconciliación”.

Segundos después, al enterarse de que la pareja acababa de contraer matrimonio, el Papa les impartió su bendición, convirtiendo el momento en un recuerdo inolvidable para los recién casados y en un gesto de esperanza para Costa Rica.