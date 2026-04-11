Video muestra cómo un manigordo huye de gran incendio forestal en Guanacaste

Un video muestra cómo un manigordo huye de un incendio forestal de grandes proporciones en Guanacaste.

Mientras tanto, un venado cola blanca bebé, que estaba a punto de morir quemado, también fue rescatado.

La imagen genera una mezcla de emociones, pues se aprecia con claridad cómo el felino se desplaza alejándose del peligro.

Los primeros cuatro meses de 2026 se han convertido en los más peligrosos de los últimos años en este tipo de emergencias, con grandes extensiones de montaña reducidas a cenizas en muy poco tiempo.

Detrás de estas imágenes hay una problemática aún más grave: cientos de animales silvestres mueren o resultan gravemente heridos. En este caso, el manigordo no sufrió quemaduras.

Estos hechos preocupan a las autoridades, que insisten en la importancia de no realizar quemas.

La fotografía corresponde a otro incidente ocurrido en Santa Cruz de Guanacaste, donde se logró salvar la vida de un venado cola blanca bebé que estaba en riesgo de morir quemado.

El Cuerpo de Bomberos reporta 160 incendios forestales en lo que va del año, con 23.180 hectáreas quemadas. La mayoría de estas emergencias se han registrado en Guanacaste y Puntarenas.