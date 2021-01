Video: ¡Mariano volvió a disfrutar de su triciclo!

La Policía Municipal de San Pablo de Heredia devolvió este miércoles el triciclo de Mariano, un niño de 11 años con autismo y parálisis cerebral.

Este vehículo, utilizado para las terapias físicas del menor, había sido robado el domingo en un condominio del cantón herediano.

Inmediatamente, los padres dieron la alerta, difundieron las fotos del triciclo y pidieron desesperadamente su devolución.



Un ciudadano lo reconoció en Guararí de Heredia y llamó a la mamá de Mariano.

"Me dijo 'yo soy de la calle, yo no le estoy pidiendo nada a cambio, me encontré un piedrero con el triciclo de su hijo y se lo quité. Aquí se lo tengo guardado, no le pido nada'", contó Alejandra Vega.