Video: Llantas de tráiler se desprenden en plena ruta 27

Un video que circula en redes sociales, aparentemente grabado durante el pasado fin de semana, muestra el momento exacto en el que las llantas traseras de un tráiler se desprenden mientras el vehículo avanzaba en la ruta 27, en el sentido San José - Caldera, justo en la entrada a Escazú.

Afortunadamente, no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas, aunque el evento provocó susto y alarma entre los conductores que transitaban en ese momento.



En las imágenes se observa cómo las llantas se desprenden y pasan en medio de los demás vehículos que circulaban por la vía. El hecho, que pudo haber causado un accidente de graves proporciones, quedó registrado en el video compartido por testigos (ver video adjunto de Telenoticias).



La reacción de los conductores



El video evidencia el peligro latente que representa un evento de este tipo en una vía de alto tránsito como la ruta 27. Aunque no hubo afectados, el incidente sirve como un llamado de atención para reforzar las medidas de seguridad en el mantenimiento de vehículos pesados.



Recomendaciones para prevenir accidentes



Las autoridades recomiendan a los conductores de vehículos pesados realizar inspecciones regulares de sus unidades para evitar este tipo de situaciones. Además, se insta a los automovilistas a mantenerse alerta y guardar una distancia prudente cuando circulen cerca de camiones o tráileres.



Este hecho, aunque no resultó en daños mayores, recuerda la importancia de garantizar la seguridad en las carreteras para evitar tragedias.