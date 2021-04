Video: jóvenes improvisan piscina en traileta y "pasean" por Bijagua

Un grupo de al menos 22 jóvenes improvisó una piscina dentro de una traileta y paseó por las calles de Bijagua, Upala, el fin de semana.



Varios videos fueron subidos por los vecinos a las redes sociales. En estos se aprecia cuando pasa el furgón cargado de agua con los jóvenes arriba, gritando emocionados.



Al final, se colocan detrás mientras el conductor suelta el agua sobre la carretera.

Lea también Sucesos Silencio de vecinos y fincas privadas dificultan intervención de montas clandestinas

Multas

Aunque todo fue diversión para este grupo de personas, lo cierto es que, según la Policía de Tránsito, no solo se infringieron la ley, sino que pudieron causar un accidente que involucrara a los jóvenes, así como a otros conductores o peatones.

“Lo que se puede desprender en lo que es Ley de Tránsito 9078, la reforma a esta ley que es la 9460, se establece una multa de 110 mil colones y un poquito más por cada falta cometida.

“Con lo que se puede apreciar en los videos caben al menos cuatro infracciones, entre ellas, por ejemplo, que es el artículo 145 inciso AA, que sanciona varios incisos de lo que refiere el artículo 114, donde se establece que la carga debe transportarse de forma que no provoque inconvenientes por desprendimiento o que dificulte el tránsito de otros vehículos, entonces, en esa situación específica cabe ese artículo.

“También se puede confeccionar el artículo 145 inciso BB, que sanciona al conductor que lleve exceso de pasajeros según la capacidad máxima del vehículo, esto porque, evidentemente, lleva varios pasajeros de más que viajan en la carreta del tráiler, entonces excede la cantidad de personas permitidas en el vehículo.

“También se puede sancionar con el 145 inciso CC, al conductor que traslade pasajeros fuera de la cabina o en la cajuela o cajón del vehículo.

“También se puede aplicar el artículo 145 inciso R, que es por conducir permitiendo que los pasajeros viajen sin portar un cinturón de seguridad”, explicó a Teletica.com el oficial Glen Rodríguez.

Según los datos del oficial, si se suman las cuatro multas el conductor estuvo expuesto a tener que pagar 440 mil colones.

Llamado a la prudencia

Si bien estas situaciones se hacen con el fin de divertirse, la Policía de Tránsito recuerda que son peligrosas y pueden generar una emergencia.

“Evidentemente por parte de la Policía de Tránsito se trata de hacer un llamado a la población a que eviten que este tipo de conductas que, a todas luces, lo único que hacen es poner en peligro la seguridad, la circulación y posiblemente provoquen accidentes por una forma irresponsable de utilizar la vía pública, por eso se le insta a la población a que eviten este tipo de conductas”, concluyó Rodríguez.

Este medio consultó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) sobre el video, pero en la entidad aseguraron que no se iban a referir al tema ya que, primero, en el lugar hay otras Asadas que no son de su administración y que no se podía comprobar si el agua era extraída de una fuente potable o de un río cercano.