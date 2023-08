Video: Jóvenes arman batalla campal con pistolas de hidrogel en Puntarenas

“Para nosotros es preocupante ese tema, del uso de esas pistolas, la venta y uso de estas armas de juguete no está regulado, por eso son de libre venta y también de libre uso, sin embargo, en estos tiempos no es lo más ideal andar jugando con pistolas, la idea sería fomentar una cultura de paz y no andar con armas, que, si bien son de juguete, asimilan ser armas de verdad, porque esto motiva temas de violencia, además, no está bien visto, entonces claro que sí nos preocupa el tema”, explicó a Teletica.com Jimmy Araya, subjefe de Puntarenas.