Video: Industrias en riesgo por extensa quema de charral en Santa Ana

Una extensa quema de charral amenaza varias industrias en Río Oro de Santa Ana, San José.

El reporte del Cuerpo de Bomberos se generó este jueves, minutos antes de las 11 a. m.

En los videos adjuntos se logra ver cómo los funcionarios luchan contra el fuego, en un área que comprende dos hectáreas (ver adjunto). Esta se ubica cerca de la Ruta 27, contigua a la empresa de autobuses Daewoo.

"Estamos con cuatro unidades de las estaciones de Santa Ana y Escazú", detallaron las autoridades.



Las grabaciones dejan en evidencia las condiciones adversas que enfrentan los bomberos, sobre todo por la altura de las llamas y el fuerte viento.

"Tenemos una fábrica que no está en operación; sin embargo, aún tienen bodegas con materia prima y maquinaria, entonces nos abocamos a detener el fuego en ese sector", indicó Henry Rivera, bombero.

El área total afectada fue de 20 hectáreas, pero únicamente dos fueron consumidas.