Video: Impresionante tortuga Lora sorprende a turistas en playa Jacó a plena luz del día

Una tortuga Lora sorprendió a turistas y vecinos de Jacó, la tarde de este miércoles, cuando salió a la arena alrededor de la 1:30 p. m. con la intención de desovar frente al bohío de la playa.



De acuerdo con Marchen, jefe de Guardavidas de Jacó, el avistamiento se dio a plena luz del día y fue presenciado por decenas de personas que observaron a distancia, respetando el espacio del animal y sin interferir en su proceso natural.

"En Jacó se han registrado salidas de tortugas tanto en horario diurno como nocturno, lo que ha motivado a la comunidad de Garabito a organizar patrullas pasivas para proteger los nidos de posibles saqueos.

"Estas patrullas no manipulan a las tortugas ni los huevos, sino que se limitan a vigilar y disuadir a quienes intenten extraerlos", comentó Marchen.

La Municipalidad de Garabito, los guardavidas y la organización Ocean Guards se mantienen activos en labores de protección de esta especie, considerada en peligro de extinción.

Como parte de las acciones que realizan a diario, este fin de semana (domingo 28 de setiembre) se llevará a cabo una jornada de limpieza en la playa para retirar basura y troncos, con el objetivo de facilitar el acceso de las tortugas al área de desove.



Las autoridades locales reiteraron su compromiso con la conservación de la fauna marina y la protección de las playas del cantón. Además, piden a los turistas no manipular las tortugas ni los nidos donde depositan cientos de huevos.

