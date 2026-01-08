Video: Guía graba “escena salvaje” de cocodrilo con una raya en Corcovado

Un cocodrilo americano fue captado en video mientras se alimentaba de una raya, en una quebrada del Parque Nacional Corcovado, en la Península de Osa.

La escena fue registrada la mañana del pasado martes 6 de enero de 2026, durante un recorrido turístico.



Diego Cedeño Pereira, guía turístico de la zona que conversó con Teletica.com, manifestó que el avistamiento ocurrió como parte de las caminatas matutinas que realizan habitualmente en el parque.

“Normalmente, cuando pasamos una noche en Corcovado, siempre caminamos muy temprano en las mañanas, salimos casi siempre como a las 4:30 a. m. para observar el amanecer y tener oportunidades únicas como esta que se dio.

“Pudimos ver un cocodrilo grande, conocido como cocodrilo americano. Se encontraba en la quebrada Camaronal, cerca de la desembocadura del río Sirena. Seguro, la raya subió al río y se encontró con las mandíbulas de este animal prehistórico, quien se la estaba comiendo cuando encontramos esta escena salvaje, pero muy hermosa que nos da la naturaleza”, dijo Cedeño.

Cocodrilo con la raya en la quebrada Camaronal.

El guía indicó que el cocodrilo permaneció inmóvil bajo el agua por un periodo prolongado tras el hallazgo.

“Lo vimos como a las 5:50 a. m. y estuvo como hasta las 7:30 a. m. inmóvil. Le contamos una hora cuarenta y cinco minutos bajo el agua. Fue un dato impresionante. Andaba con turistas de Estados Unidos y para ellos fue algo único porque allá, en la Florida, tienen los lagartos, que son otra especie de cocodrilos. Son grandes, pero no tienen la mandíbula tan fuerte ni con muchos colmillos”, explicó Cedeño.

El guía, con más de 15 años de experiencia en la Península de Osa y 7 años como guía en Corcovado, enfatizó que nunca había presenciado un evento similar. “Yo he visto cocodrilos comerse muchas cosas, pero nunca algo así tan salvaje. Fue una escena, un ‘momento Corcovado’, como decimos nosotros. Fue algo realmente muy especial”, dijo.



Cedeño también compartió parte de su trayectoria profesional, destacando su vínculo temprano con la naturaleza.

“Soy local y comencé a los 16 años en observación de aves y me enamoré de la naturaleza, no solamente por los colores, sino por el comportamiento. Esto es una de las cosas bellas que tiene nuestro trabajo. A veces, uno quiere observar algo bonito y seguir, pero es bueno parar un poco y tomar el tiempo para aprender el comportamiento de los animales”, expresó Cedeño.

Además, recordó avistamientos memorables en el parque, como el encuentro con felinos silvestres.

“Recientemente en San Pedrillo, hace como dos años, pudimos observar una madre puma con sus cachorros. Tres días después, con la esperanza de tomar fotos, me fui con un grupo de amigos fotógrafos y pudimos tomar imágenes impresionantes de los pumas. Ese momento me emocionó demasiado”, comentó Cedeño.