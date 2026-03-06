Video: Grupo de motociclistas bloquea paso de ambulancia en Ruta 27

Imágenes grabadas desde el interior de una ambulancia muestran como un grupo de motociclistas dificulta el paso a un vehículo de rescate (vea video adjunto).

El hecho fue registrado durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta 27, que comunica a San José con Puntarenas.

La unidad en apariencia trasladaba a un menor de edad en condición crítica.

Algunos de los motorizados, además, realizaban maniobras que ponían en riesgo su integridad y la de los otros conductores.