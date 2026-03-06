Nacional
Video: Grupo de motociclistas bloquea paso de ambulancia en Ruta 27
El hecho se dio la madrugada de este viernes.
Imágenes grabadas desde el interior de una ambulancia muestran como un grupo de motociclistas dificulta el paso a un vehículo de rescate (vea video adjunto).
El hecho fue registrado durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta 27, que comunica a San José con Puntarenas.
La unidad en apariencia trasladaba a un menor de edad en condición crítica.
Algunos de los motorizados, además, realizaban maniobras que ponían en riesgo su integridad y la de los otros conductores.