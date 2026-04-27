Video: Granizo y fuertes aguaceros sorprenden a vecinos en Tacares de Grecia

La tarde de este domingo estuvo marcada por intensas lluvias en varias regiones del país, incluyendo la caída de granizo en Tacares de Grecia, un fenómeno que sorprendió a los vecinos en medio de aguaceros de fuerte intensidad.

Las precipitaciones se concentraron principalmente en el Pacífico y el Valle Central, donde se reportaron lluvias más intensas, especialmente en sectores del oeste de la región. En localidades como Santa Bárbara, San Joaquín y Belén de Heredia, los aguaceros estuvieron acompañados de tormenta eléctrica.

Además, en zonas como Bagaces y Palo Verde, las condiciones inestables generaron acumulación de agua en distintos sectores, lo que complicó la movilidad en algunas áreas.

De acuerdo con el pronóstico, para este lunes se espera una mañana calurosa, con altas temperaturas en la mayor parte del país. Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad en el Valle Central y la vertiente del Pacífico, incluyendo Guanacaste, el Pacífico Central y Sur.

Las lluvias previstas serán más aisladas y dispersas, con episodios débiles a moderados, aunque no se descartan aguaceros puntuales con tormenta, especialmente en el Pacífico Central, el Pacífico Sur y el sur de la península de Nicoya. En el Valle Central, las precipitaciones serían más probables hacia el sector oeste.

Para la noche, se anticipa nubosidad parcial y condiciones mayormente estables, sin lluvias significativas en el territorio nacional.





