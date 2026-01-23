Video: Fuerza Pública rescata a perrito abandonado en bolsa de basura

Oficiales de la Fuerza Pública de Talamanca restaron a un perrito que fue abandonado en una bolsa de basura, como se puede apreciar en el video adjunto a esta nota.

El emotivo rescate se dio en la comunidad de Bribri Centro, en el cruce hacia Sixaola.

Una vecina escuchó el llanto del animal y los policías llegaron al lugar para brindar el rescate.

El mismo oficial que lo auxilió decidió adoptarlo para brindarle un hogar. Ahora su nombre será “Pantera”.