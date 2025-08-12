Video: Fuerte tormenta provoca caída de granizo en Grecia, Poás y Escazú

Una fuerte tormenta que sorprendió a vecinos de diferentes puntos del Valle Central, este martes, provocó caída de granizo.

Así lo confirmó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) tras una consulta de Teletica.com. Además, señaló que hubo mucha lluvia en los alrededores de la cordillera de Tilarán, tanto en Guanacaste como en San Carlos.

“Tuvimos granizo en varios sectores del Valle Central como Grecia, Poás y también en Alto Carrizal de Escazú”, indicó el IMN.

Una de las zonas donde cayó bastante granizo fue en la Reserva Forestal Bosque del Niño, en Grecia, lo cual fue capturado en video por los guardaparques del lugar (ver imágenes adjuntas).

“Esta actividad continuará al menos un par de horas más y se moverá hacia el Oeste. En el resto del país, lluvias dispersas se esperan cerca de la costa del Pacífico Central y el Pacífico Sur”, agregó el IMN.

