Video: Fuego de la Independencia llegó a lo más alto de Costa Rica

La Antorcha de la Independencia llegó esta mañana hasta el punto más alto de Costa Rica.

Por primera vez en la historia patria, el recorrido del fuego de la libertad escaló los 3.820 msnm.

Lo hizo de la mano de cinco estudiantes del Colegio de Canaán de Rivas, en Pérez Zeledón, encargados de llevar la antorcha en los últimos kilómetros del ascenso.

Junto a ellos estuvo también la futbolista profesional Vanesa Jiménez.

El recorrido fue de alrededor de 20 kilómetros y para seguridad de los jóvenes y el propio Parque Nacional, el fuego se sustituyó por una luz led.