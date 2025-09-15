Video: Estructura metálica cae sobre carros en el centro de San José

Una estructura metálica se desprendió de un edificio y cayó sobre al menos dos carros en el centro de San José.

La emergencia ocurrió específicamente entre la Avenida Central y calle 9, en medio de las fuertes lluvias, vientos y tormenta eléctrica que afectaron a la capital minutos antes de las 2 p. m.

Imágenes enviadas a este medio permiten apreciar los materiales desprendidos, al parecer de un ventanal cercano. Estos cayeron sobre la calzada, en el momento en que pasaban dos vehículos (ver video adjunto).

Teletica.com consultó a la Policía Municipal de San José, donde indicaron que no hay personas heridas, únicamente daños materiales. Además, se interrumpió el tránsito durante algunos minutos, pero ya se reporta normal.

En las cercanías del Hospital Nacional de Niños, por su parte, se reportó la caída de un árbol. La misma situación se dio en la entrada al Hospital Blanco Cervantes, por Tracopa y en los alrededores del Concejo Municipal, según el informe de las autoridades capitalinas.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) registra 22 incidentes relacionados con las fuertes lluvias.

“A esta hora (3 p. m.), la mayoría de los incidentes se concentran en la Gran Área Metropolitana, como Curridabat, Montes de Oca y el cantón central de San José. Se reporta el paso de un aparente torbellino en el centro de San José, dejando afectación por caída de rótulos en Avenida Segunda y la caída de un árbol en el Paseo Colón. En el cantón de Montes de Oca, se reporta el desbordamiento de la Quebrada Los Negritos”, detalló la institución.



El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicó que las condiciones presentadas este lunes se deben al paso de la onda tropical #30, que atravesará el centro del país durante esta tarde. Se espera que el fenómeno pierda su influencia en el transcurso del martes.